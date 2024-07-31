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Газета «Культура»

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Премьера на пороге отпуска: Музтеатр Станиславского показал вечер современной хореографии

Премьера на пороге отпуска: Музтеатр Станиславского показал вечер современной хореографии

Музыкальный театр имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко завершил 105-й сезон премьерой вечера современной хореографии, представив три одноактных спектакля: Юрия Посохова, Гентиана Доды и Анастасии Вядро.

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