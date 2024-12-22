Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 824 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    ХОХЛОБОНДЕРЫ уже начали праздновать "РОЖДЕСТВО" с англоскунсами. СЕГОДНЯ(22.12), глубокой ночью внимательно смотрел Б...Пройдут годы, я с...
  • Максим Буров
    Одни заместители.... Как начальники работают в такой атмосфере, где заместители сплошное жульё?Невольно вспомнился Се...Экс-замминистра п...
  • Владимир Витковский
    ...дерьмецкО, опять дерьма нажралось, чмо опущенное??????Брысь под лавку, место петушары там!!!Жена киргиза расс...

Мы говорим со всей ясностью: либо победа, в которой Шариат станет доминирующим, либо смерть ради его установления

Мы говорим со всей ясностью: либо победа, в которой Шариат станет доминирующим, либо смерть ради его установления

Сами аль-Урайди, одна из важных фигур Хуррас ад-Дина (филиал Аль-Каиды* в Сирии), дал чёткий сигнал аль-Джулани, говоря: "Мы говорим со всей ясностью: либо победа, в которой Шариат станет доминирующим, либо смерть ради его установления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Настоящие Революционеры все хотят продолжения Революции вплоть до Мировой!  Известно, В. Ленин мечтал и полагал будет мировая Революция.   Однако рабочий класс кап. государств Запада мало на что способный оказался.   Западные народы это продажная и тупая обслуга денежных мешков...  только и всего.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх