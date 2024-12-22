Мы говорим со всей ясностью: либо победа, в которой Шариат станет доминирующим, либо смерть ради его установления

W

Walery

Настоящие Революционеры все хотят продолжения Революции вплоть до Мировой! Известно, В. Ленин мечтал и полагал будет мировая Революция. Однако рабочий класс кап. государств Запада мало на что способный оказался. Западные народы это продажная и тупая обслуга денежных мешков... только и всего.