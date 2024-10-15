Самокаты вернулись. Из-за потепления в Омске возобновили работу электросамокаты. Их сезон окончательно завершится, когда установится стабильный холод.
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Самокаты вернулись. Из-за потепления в Омске возобновили работу электросамокаты. Их сезон окончательно завершится, когда установится стабильный холод.