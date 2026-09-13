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«Не можем покрыть даже свою долю расходов»: на Украине признались в неспособности профинансировать оборонные нужды

«Не можем покрыть даже свою долю расходов»: на Украине признались в неспособности профинансировать оборонные нужды

На Украине сообщили, что страна больше не может полностью финансировать свои оборонные нужды за счёт внутренних ресурсов.

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