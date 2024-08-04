MacRumors: все модели iPhone 17 получат фронтальную камеру на 24 МП

Аналитик и инсайдер Джефф Пу в своем последнем заявлении утверждает, что все четыре модели iPhone 17, выход которых ожидается в следующем году, будут оснащены усовершенствованной 24-мегапиксельной фронтальной камерой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии