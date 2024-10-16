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Видный американский «ястреб» расписал, почему Путин не согласится на «заморозку» на Украине

Видный американский «ястреб» расписал, почему Путин не согласится на «заморозку» на Украине

Видный американский «ястреб» расписал, почему Путин не согласится на «заморозку» на Украине. Принадлежащее миллиардеру Джеффу Безлсу американское издание The Washington Post публикует большой и, похоже, программный текст историка и журналиста Роберта Кагана – супруга экс-помощницы госсекретаря США Виктории Нуланд и учредителя «Института изучения.

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