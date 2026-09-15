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Царьград

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Украинский дрон в Нижнекамске убил двух пассажирок такси

Украинский дрон в Нижнекамске убил двух пассажирок такси

В Нижнекамске 28-летняя Динара и её подруга Раиля погибли от осколков украинского беспилотника. Трагедия произошла, когда девушки возвращались из клуба на такси.

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