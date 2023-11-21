Интеллектуальный стрит-арт от Тома Боба

Стрит-арт художника Тома Боба (Tom Bob), который наделён поистине богатым воображением, поднимает настроение жителям штатов Нью-Йорк и Массачусетс, ведь на его талантливые работы, прекрасно вписанные в городские пространства, невозможно смотреть без улыбки.
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