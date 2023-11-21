Интеллектуальный стрит-арт от Тома Боба

С нами не соскучишься!

Стрит-арт художника Тома Боба (Tom Bob), который наделён поистине богатым воображением, поднимает настроение жителям штатов Нью-Йорк и Массачусетс, ведь на его талантливые работы, прекрасно вписанные в городские пространства, невозможно смотреть без улыбки.