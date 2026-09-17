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SPORT24.ru

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Ткаченко назвал клубы, в которые «Зенит» не хотел отпускать Мостового

Ткаченко назвал клубы, в которые «Зенит» не хотел отпускать Мостового

Футбольный агент Герман Ткаченко, занимавшийся переходом полузащитника Андрея Мостового из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды, назвал клубы, в которые петербуржцы не собирались отпускать игрока.

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