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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Загадаю на Новый год возвращение наших спортсменов на международную арену. Будем делать все для этого»

«Конечно, я загадаю на Новый год возвращение наших спортсменов на международную арену. Других каких-то больших проблем нет.

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