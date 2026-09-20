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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о победном голе Угальде «Факелу»: «Любой тренер оставил бы Даку под навесы, а не Манфреда, но чуйка Карседо сработала»

Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов похвалил главного тренера «Спартака» Хуана Карседо за то, что он оставил форварда Манфреда Угальде на поле в игре с «Факелом» (1:0), в которой Манфред забил победный мяч.

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