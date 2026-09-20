Радимов о победном голе Угальде «Факелу»: «Любой тренер оставил бы Даку под навесы, а не Манфреда, но чуйка Карседо сработала»

Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов похвалил главного тренера «Спартака» Хуана Карседо за то, что он оставил форварда Манфреда Угальде на поле в игре с «Факелом» (1:0), в которой Манфред забил победный мяч.