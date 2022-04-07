Православные верующие отмечают Благовещение

Православные верующие 7 апреля отмечают Благовещение пресвятой Богородицы. Благовещение - это один из главных православных праздников, один из "двунадесятых" или 12 главных церковных праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Божией Матери.
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