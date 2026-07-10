Россия сильно изменилась

Михаил Сартин Пока не будет введена смертная казнь ни о каком порядке, об ликвидации коррупции можно не мечтать. Порядок в стране приведет к изменениям в лучшую сторону. Читайте историю.

Александр Салтановский "Все они – люди из ближайшего круга." Именно такие и наносят удар в спину и предают в первую очередь!