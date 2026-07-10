Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части.
Россия сильно изменилась
Комментарии
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Михаил Сартин
Пока не будет введена смертная казнь ни о каком порядке, об ликвидации коррупции можно не мечтать. Порядок в стране приведет к изменениям в лучшую сторону. Читайте историю.
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4 н.
Александр Салтановский
"Все они – люди из ближайшего круга." Именно такие и наносят удар в спину и предают в первую очередь!
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4 н.
Ника
Чтоб не писали, но народ никогда не забудет "Не голосуем, не голосуем...".
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4 н.
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