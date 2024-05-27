Актрису Джей Ло поймали за попыткой скрыть обручальное кольцо

Папарацци заметили, что Дженнифер Лопес все еще носит обручальное кольцо Пользователи сети заподозрили, что шумиха вокруг расставания актеров Дженнифер Лопес и Бена Аффлека создана искусственно, чтобы привлечь внимание к паре.