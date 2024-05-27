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Актрису Джей Ло поймали за попыткой скрыть обручальное кольцо

Актрису Джей Ло поймали за попыткой скрыть обручальное кольцо

Папарацци заметили, что Дженнифер Лопес все еще носит обручальное кольцо Пользователи сети заподозрили, что шумиха вокруг расставания актеров Дженнифер Лопес и Бена Аффлека создана искусственно, чтобы привлечь внимание к паре.

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