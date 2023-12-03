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Мечтаю, чтобы моя жена устроилась работать в секретную службу, где запрещают рассказывать, что у них было сегодня на работе

Мечтаю, чтобы моя жена устроилась работать в секретную службу, где запрещают рассказывать, что у них было сегодня на работе

Необходимость  постоянного  деления  сделала  нервными  немало клеток. - CD там тихо, не DVD меня до истерики и главное - не USB мне мозг! - Купи мне квартиру! Ведь в моих жилах течет твоя кpoвь!- Больной! Отстаньте от донора! Представьте себе: вы купили киндер-сюрприз, аккуратно сняли фольгу, мягко разломили шоколад, вынули пластиковую коробочку, открыли, предвкушая сюрприз.

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