#Сводка на утро 10 января 2025 года ▪ Ночью наша ПВО отражала налёты БПЛА на российские регионы. В Ростовской области в утру уничтожено и подавлено средствами РЭБ не менее 16 дронов.
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#Сводка на утро 10 января 2025 года ▪ Ночью наша ПВО отражала налёты БПЛА на российские регионы. В Ростовской области в утру уничтожено и подавлено средствами РЭБ не менее 16 дронов.
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