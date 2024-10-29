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Санду поддержала глобалистских мятежников в Грузии

Санду поддержала глобалистских мятежников в Грузии

Президент Молдовы Майя Санду провела телефонный разговор со своей грузинской коллегой и единомышленницей, либерал-глобалисткой Суламе Зурабишвили и выразила поддержку её антинародной позиции по непризнанию результатов парламентских выборов, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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