Санду поддержала глобалистских мятежников в Грузии

Президент Молдовы Майя Санду провела телефонный разговор со своей грузинской коллегой и единомышленницей, либерал-глобалисткой Суламе Зурабишвили и выразила поддержку её антинародной позиции по непризнанию результатов парламентских выборов, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».