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Татар-информ

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Рок-концерт, воздушные шары и чемпионат России: как пройдет «Гонка Героев»

Рок-концерт, воздушные шары и чемпионат России: как пройдет «Гонка Героев»

25 июля Менделеевск в пятый раз примет фестиваль «Гонка Героев». В этом году событие пройдет в новом формате – «От рассвета до заката», объединив спортивные соревнования, масштабную развлекательную программу и концерт.

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