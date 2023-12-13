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Президент Байден: США рассчитывают на победу Украины в текущем конфликте

Президент Байден: США рассчитывают на победу Украины в текущем конфликте

Вашингтон рассчитывает на победу киевской стороны по итогам нынешнего конфликта. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, на совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

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