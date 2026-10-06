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Аргументы и Факты

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ВС РФ поразили радиолокационные станции ВСУ в двух областях Украины

ВС РФ поразили радиолокационные станции ВСУ в двух областях Украины

Кадры поражения радиолокационных станций ВСУ в двух украинских регионах обнародовало Минобороны РФ.По информации оборонного ведомства под удар попали РЛС противника на территории Одесской и Полтавской областей.

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