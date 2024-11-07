Леонид Ярмольник рассказал, что первый раз влюбился в младших классах

Актер поделился трогательной историей. Леонид Ярмольник Petrov Sergey/news.ruGlobal Look PressНа премьере фильма «Любовь Советского Союза» известный актер Леонид Ярмольник поделился трогательной историей о своей первой любви.
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