«Ред Булл» и «Порше» близки к заключению контракта на поставки двигателей с сезона-2026 (Motorsport)

Команда «Ред Булл» и компания «Порше» близки к заключению на поставки двигателей, начиная с сезона-2026.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх