Нутрициолог назвала главное «топливо» для организма, которое помогает взбодриться

Хороший завтрак должен заряжать человека энергией. Однако необходимо помнить о некоторых правилах. Хороший заряд энергии по утрам дают каши, яйца, цитрусовые и шоколад.
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