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Газета.ру

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В Тюмени женщина выпрыгнула из такси на ходу, испугавшись водителя

В Тюмени женщина выпрыгнула из такси на ходу, испугавшись водителя

В Тюмени пассажирка выпрыгнула из автомобиля такси на ходу. Об этом сообщило издание 72.ru. По словам пассажирки, она переживала из-за экстренной госпитализации матери, и водитель пытался ее успокоить.

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