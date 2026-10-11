В Тюмени женщина выпрыгнула из такси на ходу, испугавшись водителя

В Тюмени пассажирка выпрыгнула из автомобиля такси на ходу. Об этом сообщило издание 72.ru. По словам пассажирки, она переживала из-за экстренной госпитализации матери, и водитель пытался ее успокоить.
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Побольше чурок завезите и агрегаторы такси обанкротятся Так как никто с*** ездить не будет.