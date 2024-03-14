🏷🏷В Бахчисарае для бойцов СВО и их семей провели концерт в рамках арт-проекта «ZOV Родины» Программа длилась чуть больше часа, а подготовка заняла не один месяц.
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🏷🏷В Бахчисарае для бойцов СВО и их семей провели концерт в рамках арт-проекта «ZOV Родины» Программа длилась чуть больше часа, а подготовка заняла не один месяц.