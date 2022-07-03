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Не все потеряно: гениальные примеры исправления неудачных тату

Не все потеряно: гениальные примеры исправления неудачных тату

Эх, вот здорово было бы, если б, когда мы пытались сделать себе татуировку в виде японского иероглифа, означающего в переводе «картошка» (или «сопли», или «асфальт», или «хрю-хрю»), нашелся кто-то, кто отговорил бы нас от этого необдуманного шага.

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