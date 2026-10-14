Почему одной справки Торгово-промышленной палаты уже мало и что еще требуют суды? Какой порядок уведомления налоговой нужно соблюсти в кратчайший срок? Какие доказательства форс-мажора собирать сразу после потери документов? И можно ли оспорить налоговое уведомление-решение, если отчетность сгорела? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.