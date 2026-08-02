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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Галатасарай» готов активировать отступные Батракова в 20 млн евро. «Локо» получит 16 млн, агент – 4 млн (Fotoma)

« Галатасарай » значительно продвинулся в переговорах по трансферу полузащитника « Локомотива » Алексея Батракова , сообщает Fotomaç.

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