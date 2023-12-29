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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» не зарегистрирует Роке летом, не продав многих игроков. Сейчас он в аренде (Марсал Лоренте)

«Барса» не зарегистрирует Роке летом, не продав многих игроков. Сейчас он в аренде (Марсал Лоренте)

Этой зимой нападающий присоединится к каталонскому клубу на правах аренды. Летом «Барселона» не сможет зарегистрировать Роке, не продав многих игроков, заявил журналист Марсал Лоренте в эфире El Chiringuito TV.

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