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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алина Загитова: «На дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018 »

«На дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018 », – написала фигуристка.  В 2018 году Загитова победила на Олимпиаде в Пхенчхане, Евгения Медведева завоевала серебро.

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