Жительница Нижнего Тагила прикурила сигарету от Вечного огня

Это произошло в День памяти и скорби.фото: vk.com/ntagilorg--> Прокуратура проводит проверку инцидента в Нижнем Тагиле, где женщина пыталась прикурить сигарету от Вечного огня, сообщает 23 июня пресс-служба регионального ведомства.
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