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Кубок IBU. Юханссон, Боте, Юхансен, Эрдал, Киркеэйде, Гигонна, Скоттхайм пробегут спринт

1 марта на Кубке IBU в канадском Кэнморе пройдет женская спринтерская гонка.  Кубок IBU по биатлону-2022/23 8-й этап Кэнмор, Канада Женщины Спринт Начало – 21.

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