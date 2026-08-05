Pajero станет семьей: известны подробности о новых моделях

Японский бренд намерен существенно расширить линейку Pajero. Согласно свежей информации, под этим именем появится не одна модель, а целая серия автомобилей, включая компактный паркетник и миниатюрный внедорожник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии