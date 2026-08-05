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Pajero станет семьей: известны подробности о новых моделях

Pajero станет семьей: известны подробности о новых моделях

Японский бренд намерен существенно расширить линейку Pajero. Согласно свежей информации, под этим именем появится не одна модель, а целая серия автомобилей, включая компактный паркетник и миниатюрный внедорожник.

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