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«Барса» подписала хавбека «Жироны» Ромеу на 3 года, отступные – 400 млн евро

«Барса» подписала хавбека «Жироны» Ромеу на 3 года, отступные – 400 млн евро

«Барселона» объявила о переходе хавбека «Жироны» Ориоля Ромеу. Каталонцы подписали с 31-летним испанцем 3-летний контракт, отступные – 400 млн евро.

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