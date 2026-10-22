Геостационарные спутники позволят управлять РОС дольше, чем наземные станции Российской орбитальной станцией (РОС) планируют управлять с помощью геостационарных спутников, которые позволят поддерживать связь с ней значительно дольше, чем наземные измерительные пункты.
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