Инспектор-гаджет: как «умные» устройства изменят медицину

В последние годы интеграция «умных» устройств стала многообещающим направлением в медицине. От удаленного мониторинга пациентов до диагностики на основе искусственного интеллекта — технологии обладают огромным потенциалом для трансформации способов оказания медицинской помощи.
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