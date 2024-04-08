Нежный Хек на сковороде. Самый простой и вкусный рецепт

Хек — это нежирная и низкокалорийная рыба, которая содержит большое количество полезных веществ. Среди плюсов этой рыбы можно назвать легкую усвояемость организмом, содержание витаминов A, C, E, PP, B1, B2, B6 и B9, а также минералов.