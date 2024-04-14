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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский пропустил 4+ гола в 14-й раз в сезоне, отбив 30 из 34 бросков «Вашингтона»

Андрей Василевский отразил 30 из 34 бросков в матче с « Вашингтоном» (2:4). Вратарь «Тампы» пропустил не менее 4 шайб за игру в 14-й раз в текущем чемпионате НХЛ.

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