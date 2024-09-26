Сотрудники ФСБ и ФСИН предотвратили трагедию в исправительной колонии №6 в Нижегородской области.
Лицом в пол: ФСБ и ФСИН вовремя пресекли теракт радикалов в нижегородской колонии
Комментарии
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лл
лина любимцева
Вчера писали тут в нете, что у бунтовщиков было оружие... А сейчас молчат. Скрывают, или вчера был фейк? Так вот, если у них было оружие, то их не "в пол" нужно было укладывать, а в гроб. Стрелять на поражение... Что-то у нас власти и спецслужбы так любят этих преступников, так гуманно к ним относятся... Еще бы к народу так относились... А эти твари выйдут на свободу, и снова начнут людей шельмовать!! Чтобы им всем пусто было, тварям!! А власти как бы и "ни при чем"...
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14 час.
Валерий Дюков
помошников также вместе сними на уран работать до конца дней своих и судить военным трибуналом, судьям нашим уже веры нет никакой....
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9 час.
Н
Николай
Организованные бунты последователей террористических организаций подавляться должны со всей жестокостью! Если бы Хрущёв так делал при бунтах бандеровцев в лагерях в 40-х-50-х годах мы не имели бы того, что творится сейчас на Вукраине!!!
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6 час.
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