Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 879 подписчиков

Лицом в пол: ФСБ и ФСИН вовремя пресекли теракт радикалов в нижегородской колонии

Лицом в пол: ФСБ и ФСИН вовремя пресекли теракт радикалов в нижегородской колонии

Сотрудники ФСБ и ФСИН предотвратили трагедию в исправительной колонии №6 в Нижегородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Вчера писали тут в нете, что у бунтовщиков было оружие... А сейчас молчат. Скрывают, или вчера был фейк?  Так вот, если у них было оружие, то их не &quot;в пол&quot; нужно было укладывать, а в гроб. Стрелять на поражение... Что-то у нас  власти и спецслужбы  так любят этих преступников, так гуманно к ним относятся... Еще бы к народу так относились... А эти твари выйдут на свободу, и снова начнут людей шельмовать!! Чтобы им всем пусто было, тварям!!  А власти как бы  и &quot;ни при чем&quot;...
Ответить
14 час.
Валерий Дюков
помошников также вместе сними на уран работать до конца дней своих и судить военным трибуналом, судьям нашим уже веры нет никакой....
Ответить
9 час.
Н
Николай
Организованные бунты последователей террористических организаций подавляться должны со всей жестокостью! Если бы Хрущёв так делал при бунтах бандеровцев в лагерях в 40-х-50-х годах мы не имели бы того, что творится сейчас на Вукраине!!!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх