Лицом в пол: ФСБ и ФСИН вовремя пресекли теракт радикалов в нижегородской колонии

лл

лина любимцева

Вчера писали тут в нете, что у бунтовщиков было оружие... А сейчас молчат. Скрывают, или вчера был фейк? Так вот, если у них было оружие, то их не "в пол" нужно было укладывать, а в гроб. Стрелять на поражение... Что-то у нас власти и спецслужбы так любят этих преступников, так гуманно к ним относятся... Еще бы к народу так относились... А эти твари выйдут на свободу, и снова начнут людей шельмовать!! Чтобы им всем пусто было, тварям!! А власти как бы и "ни при чем"...