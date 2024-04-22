Жители Украины активно «сливают» россиянам координаты мест дислокации украинских военных и их техники

, брат. Вы, главное, не останавливайтесь. Дойдите до Киева. А потом и до Львова.- брат, а науя ты уперся мне? Это ты от львива до куева, навстречу мне иди. Нашелся бля братела- бандера тебе брат, отец и мать. Вспомни Молодую гвардию, Ковпака, всех партизан Малороссии и Крыма- отшибло память, ждешь чья возьмет. Моя возьмет- за мной правда, а ты БРАТ- флюгер. Ветер перемен затихнет и повиснешь ты на фонарном столбе, как использованный гондон, ибо ты и есть гондон. Задумайся БРАТ- полк в сутки- на сколько вас хватит?

W

Walery

Жалостливое письмецо... и по всему уже не скакается, да? А ты попробуй скакать да еще в кружевных труселях... - радостей то сколько, а! После того как вы сожгли Дом Профсоюзов и в нем более сотни своих же граждан никакой жалости к хохландии уже нет... и не будет. Кстати ваш пример заразителен... по нему уже идет Казахстан но по восточному несколько хитрее. И армению уже ведут по пути типа вашего = эти вообще придурковатые... что они будут делать с кружевными труселями...