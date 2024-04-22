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Жители Украины активно «сливают» россиянам координаты мест дислокации украинских военных и их техники

Жители Украины активно «сливают» россиянам координаты мест дислокации украинских военных и их техники

Юрий Кот Весточка из Киева: "Мы с американцами хотели жениться, а они нам выдали денег на похороны"   Очередное сообщение от моего киевского друга из коридоров украинской власти.

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Комментарии
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Валерий Вавилов
, брат. Вы, главное, не останавливайтесь. Дойдите до Киева. А потом и до Львова.- брат, а науя ты уперся мне? Это ты от львива до куева, навстречу мне иди. Нашелся бля братела- бандера тебе брат, отец и мать. Вспомни Молодую гвардию, Ковпака, всех партизан Малороссии и Крыма- отшибло память, ждешь чья возьмет. Моя возьмет- за мной правда, а ты БРАТ- флюгер. Ветер перемен затихнет и повиснешь ты на фонарном столбе, как использованный гондон, ибо ты и есть гондон. Задумайся БРАТ- полк в сутки- на сколько вас хватит?
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5 час.
W
Walery
Жалостливое письмецо... и по всему уже не скакается, да? А ты попробуй скакать да еще в кружевных труселях... - радостей то сколько, а!  После того как вы сожгли Дом Профсоюзов и в нем более сотни своих же граждан никакой жалости к хохландии уже нет... и не будет. Кстати ваш пример заразителен... по нему уже идет Казахстан но по восточному несколько хитрее.  И армению уже ведут по пути типа вашего = эти вообще придурковатые... что они будут делать с кружевными труселями...
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4 час.
НС
Николай Савинов
Вместо того,чтоб идти по повестке в армию,украинские хлопцы уходят в лес.Создают партизанские отряды,мочат укрофашистов и работников военкоматов.Очень надеются,что к первому снегу,власть укрофашистов кончится.
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59 мин.

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