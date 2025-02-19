«Очаково» в Липецкой области создало угрозу для экосистемы водоема

Прокуратура Липецкой области совместно с управлением экологии и природных ресурсов региона провела проверку соблюдения требований водоохранного законодательства в связи со сбросом сточных вод в балку Жебякин Лог, расположенную в Тербунском районе.
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