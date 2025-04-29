📃 Ударение в слове "звонит" в будущем изменится и будет падать на первый слог, рассказала РИА Новости доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени В.
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📃 Ударение в слове "звонит" в будущем изменится и будет падать на первый слог, рассказала РИА Новости доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени В.