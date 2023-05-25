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Кардиолог Варфоломеев рассказал о полезном для крови напитке

Кардиолог Варфоломеев рассказал о полезном для крови напитке

Обычная вода способна предотвратить образование гелеобразных сгустков в крови, а также снизить риск появление тромбов, рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев в интервью «МедикФорум».

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