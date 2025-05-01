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Минобороны: силы ПВО сбили за сутки 137 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО сбили за сутки 137 украинских беспилотников

Минобороны РФ сообщило об уничтожении силами ПВО в течение суток 137 украинских беспилотников.«Средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

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