Минобороны: силы ПВО сбили за сутки 137 украинских беспилотников

Минобороны РФ сообщило об уничтожении силами ПВО в течение суток 137 украинских беспилотников.«Средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.
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