Пентагон создаёт совместные предприятия для поддержания боеспособности армии в удалённых регионах

Одна из главных проблем, с которой столкнется армия США в случае реального военного конфликта с Китаем, а в его неизбежность свято верят в Вашингтоне, заключается в постоянном поддержании боеспособности своей группировки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).