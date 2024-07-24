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Пентагон создаёт совместные предприятия для поддержания боеспособности армии в удалённых регионах

Пентагон создаёт совместные предприятия для поддержания боеспособности армии в удалённых регионах

Одна из главных проблем, с которой столкнется армия США в случае реального военного конфликта с Китаем, а в его неизбежность свято верят в Вашингтоне, заключается в постоянном поддержании боеспособности своей группировки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

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