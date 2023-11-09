Путин заявил о расширении использования нацвалют в торговле РФ и Казахстана

Национальные валюты стали чаще использовать в торговле между Россией и Казахстаном. За год товарооборот нарастили на десятую часть, сообщил на XIX Форуме межрегионального сотрудничества президент Владимир Путин.
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