Художник из Башкортостана берет обычные карандаши и превращает их в шедевры

Искусство миниатюры всегда очаровывает. Порой кажется невероятным — ну как мастер смог выполнить столь искусную работу, да еще с таким количеством мельчайших деталей? Представляем вам одного из таких потрясающих мастеров — российского художника и скульптора-миниатюриста Салавата Фидаи.