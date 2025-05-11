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Художник из Башкортостана берет обычные карандаши и превращает их в шедевры

Художник из Башкортостана берет обычные карандаши и превращает их в шедевры

Искусство миниатюры всегда очаровывает. Порой кажется невероятным — ну как мастер смог выполнить столь искусную работу, да еще с таким количеством мельчайших деталей? Представляем вам одного из таких потрясающих мастеров — российского художника и скульптора-миниатюриста Салавата Фидаи.

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