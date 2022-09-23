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«Лукойл» разместит замещающие облигации на сумму более $6 млрд

«Лукойл» разместит замещающие облигации на сумму более $6 млрд

Совет директоров «Лукойла» принял решение о размещении замещающих облигаций на $6,3 млрд. Как сообщила пресс-служба компании, речь идет о пяти выпусках облигаций, замещающих еврооблигации, «права на которые учитываются в российских депозитариях».

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