«Лукойл» разместит замещающие облигации на сумму более $6 млрд

Совет директоров «Лукойла» принял решение о размещении замещающих облигаций на $6,3 млрд. Как сообщила пресс-служба компании, речь идет о пяти выпусках облигаций, замещающих еврооблигации, «права на которые учитываются в российских депозитариях».