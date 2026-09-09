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Номинанты на «Золотой мяч», Сафонов поборется за приз Яшина, победы «Реала» и «Сити», 7-летний контракт Минтена, виза Ветлугина, «Зенит» хочет натурализовать Вендела и другие новости

1. ⚡ Объявлены 30 претендентов на «Золотой мяч» : Месси, Кейн, Хвича, Мбаппе, Холанд, Винисиус, Ямаль, Бруну, Беллингем, Олисе, Райс, Ферран, Родри, Мане, Киньонес номинированы.

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