Бравада Пентагона обернулась фиаско. В поражении уверены сторонники и Харрис, и Трампа

Издание The Economist опубликовало интересный материл о состоянии дел в армии США. Начинается он с классической бравады Пентагона, а завершается зловещим прогнозом, который сделали сторонники и Харрис, и Трампа.
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